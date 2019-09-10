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Ларионов: моя главная задача на новом посту — прогресс российской молодёжи

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ларионов: моя главная задача на новом посту — прогресс российской молодёжи
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов прокомментировал своё назначение на пост советника главы штаба сборной России.

«Основная причина, по которой я принял решение заключить соглашение с ФХР, – желание использовать накопившийся опыт. У меня много мыслей, различных идей о том, как улучшить развитие российского хоккея, помочь прогрессировать молодёжи. Её прогресс – главная задача, которую ставит передо мной федерация. Это касается и работы со сборными командами, и различных направлений реализации национальной программы подготовки.

Первый большой турнир, в котором я буду принимать участие, – молодёжный чемпионат мира в Чехии. Это знаковое соревнование для мирового хоккея, одно из главных в сезоне. Ближайшие три месяца у меня будет плотный график поездок для просмотра игроков по обе стороны океана. Впереди очень много работы», — цитирует Ларионова официальный сайт ФХР.

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