Ларионов: моя главная задача на новом посту — прогресс российской молодёжи

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов прокомментировал своё назначение на пост советника главы штаба сборной России.



«Основная причина, по которой я принял решение заключить соглашение с ФХР, – желание использовать накопившийся опыт. У меня много мыслей, различных идей о том, как улучшить развитие российского хоккея, помочь прогрессировать молодёжи. Её прогресс – главная задача, которую ставит передо мной федерация. Это касается и работы со сборными командами, и различных направлений реализации национальной программы подготовки.



Первый большой турнир, в котором я буду принимать участие, – молодёжный чемпионат мира в Чехии. Это знаковое соревнование для мирового хоккея, одно из главных в сезоне. Ближайшие три месяца у меня будет плотный график поездок для просмотра игроков по обе стороны океана. Впереди очень много работы», — цитирует Ларионова официальный сайт ФХР.

Игорь Ларионов стал советником Романа Ротенберга в сборной России