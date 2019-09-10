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«Спартак» — «Авангард»: две шайбы гостей разделили 20 секунд

«Спартак» — «Авангард»: две шайбы гостей разделили 20 секунд
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» провёл удачный отрезок во втором периоде матча с московским «Спартаком». Сначала форвард «ястребов» Свен Андригетто открыл счёт в матче, забив свой первый гол в КХЛ, а через 20 секунд нападающий Евгений Грачёв удвоил разницу на табло. Напомним, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Спартак»:

Хомченко (Беспалов);
Херсли – Рылов, Карсумс – Ганзл – Никонцев;
Никишин – Вишневский, Аркалов – Цыплаков – Талалуев;
Кулик – Гончаров, Лещенко – Юньков – Фёдоров;
Кутузов – Тришин, Кокарев – Столяров – Злобин.

«Авангард»:

Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;
Пивцакин — Войнов, Шумаков — Пьянов — Бек;
Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Потапов;
Щербак — Грачёв — Кошелев, Яремчук.

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