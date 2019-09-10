«Спартак» — «Авангард»: две шайбы гостей разделили 20 секунд

Хоккейный клуб «Авангард» провёл удачный отрезок во втором периоде матча с московским «Спартаком». Сначала форвард «ястребов» Свен Андригетто открыл счёт в матче, забив свой первый гол в КХЛ, а через 20 секунд нападающий Евгений Грачёв удвоил разницу на табло. Напомним, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Спартак»:



Хомченко (Беспалов);

Херсли – Рылов, Карсумс – Ганзл – Никонцев;

Никишин – Вишневский, Аркалов – Цыплаков – Талалуев;

Кулик – Гончаров, Лещенко – Юньков – Фёдоров;

Кутузов – Тришин, Кокарев – Столяров – Злобин.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;

Пивцакин — Войнов, Шумаков — Пьянов — Бек;

Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Потапов;

Щербак — Грачёв — Кошелев, Яремчук.