Малкин отобрал у Гальченюка понравившуюся клюшку. Биссонетт назвал его хулиганом
В «твиттере» Pens Inside Scoop, занимающегося новостями «Питтсбург Пингвинз», рассказали забавную историю о форвардах Алексе Гальченюке и Евгении Малкине.
«Новичок Гальченюк приехал в Питтсбург с двумя клюшками. Евгений Малкин взял одну попробовать, и она ему понравилась. Теперь у Гальченюка одна клюшка. Добро пожаловать в команду», — сообщается в «твиттере» Pens Inside Scoop.
На историю немедленно отреагировал экс-игрок НХЛ Пол Биссонетт: «Малкин — самый большой хулиган в НХЛ».
33-летний россиянин в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги записал на свой счёт 72 (21+51) очка при показателе полезности "-25". В четырёх матчах плей-офф форвард забил один гол.
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Малкин: мне сложно в Америке. Возможно, дело в менталитете или в языке
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