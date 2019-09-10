Малкин отобрал у Гальченюка понравившуюся клюшку. Биссонетт назвал его хулиганом

В «твиттере» Pens Inside Scoop, занимающегося новостями «Питтсбург Пингвинз», рассказали забавную историю о форвардах Алексе Гальченюке и Евгении Малкине.



«Новичок Гальченюк приехал в Питтсбург с двумя клюшками. Евгений Малкин взял одну попробовать, и она ему понравилась. Теперь у Гальченюка одна клюшка. Добро пожаловать в команду», — сообщается в «твиттере» Pens Inside Scoop.



На историю немедленно отреагировал экс-игрок НХЛ Пол Биссонетт: «Малкин — самый большой хулиган в НХЛ».



33-летний россиянин в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги записал на свой счёт 72 (21+51) очка при показателе полезности "-25". В четырёх матчах плей-офф форвард забил один гол.



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Малкин: мне сложно в Америке. Возможно, дело в менталитете или в языке