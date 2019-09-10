«Локомотив» впервые победил под руководством Мактавиша, одолев «Сочи»
Ярославский «Локомотив» на домашней площадке одержал победу над хоккейным клубом «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:1. Ярославский коллектив впервые выиграл в официальном матче под руководством нового главного тренера Крэйга Мактавиша.
Первая половина встречи прошла без заброшенных шайб, на 33-й минуте нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко открыл счёт в матче. Вскоре защитник Роман Савченко упрочил преимущество «железнодорожников» великолепным по точности броском из средней зоны. На 57-й минуте форвард «Сочи» Степан Старков сократил разрыв до минимума, но отыграться гости уже не успели.
- 10 сентября 2019
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