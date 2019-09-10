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«Локомотив» впервые победил под руководством Мактавиша, одолев «Сочи»

«Локомотив» впервые победил под руководством Мактавиша, одолев «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке одержал победу над хоккейным клубом «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:1. Ярославский коллектив впервые выиграл в официальном матче под руководством нового главного тренера Крэйга Мактавиша.

Первая половина встречи прошла без заброшенных шайб, на 33-й минуте нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко открыл счёт в матче. Вскоре защитник Роман Савченко упрочил преимущество «железнодорожников» великолепным по точности броском из средней зоны. На 57-й минуте форвард «Сочи» Степан Старков сократил разрыв до минимума, но отыграться гости уже не успели.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 сентября 2019, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Денисенко (Каюмов) – 32:32' (5x5)   2:0 Савченко (Накладал) – 35:01' (5x5)   2:1 Старков (Точицкий, Алтыбармакян) – 56:26' (5x5)
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