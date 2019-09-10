«Спартак» отыгрался с 0:2, но проиграл «Авангарду» в овертайме

Хоккейный клуб «Спартак» на домашней арене проиграл «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча закончилась со счётом 2:3 ОТ.

В первом периоде голов зрители в Москве не увидели. На старте второго игрового отрезка «Авангарду» удался удачный рывок, закончившийся двумя заброшенными шайбами. Голами отметились нападающие «ястребов» Свен Андригетто и Евгений Грачёв, точные броски игроков разделили 20 секунд. Перед перерывом хозяева сократили отставание благодаря шайбе форварда Дениса Кокарева. В середине третьего периода «Спартак» восстановил равновесие в счёте, гол в актив записал Евгений Кулик. Встреча перешла в овертайм, где победу «Авангарду» принёс Тейлор Бек.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.