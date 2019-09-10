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«Спартак» отыгрался с 0:2, но проиграл «Авангарду» в овертайме

«Спартак» отыгрался с 0:2, но проиграл «Авангарду» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Спартак» на домашней арене проиграл «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча закончилась со счётом 2:3 ОТ.

В первом периоде голов зрители в Москве не увидели. На старте второго игрового отрезка «Авангарду» удался удачный рывок, закончившийся двумя заброшенными шайбами. Голами отметились нападающие «ястребов» Свен Андригетто и Евгений Грачёв, точные броски игроков разделили 20 секунд. Перед перерывом хозяева сократили отставание благодаря шайбе форварда Дениса Кокарева. В середине третьего периода «Спартак» восстановил равновесие в счёте, гол в актив записал Евгений Кулик. Встреча перешла в овертайм, где победу «Авангарду» принёс Тейлор Бек.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 сентября 2019, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Андригетто (Широков) – 24:52' (5x5)   0:2 Грачёв (Щербак, Кошелев) – 25:12' (5x5)   1:2 Кокарев – 38:51' (5x5)   2:2 Кулик (Талалуев) – 52:00' (5x5)   2:3 Бек – 60:28' (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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