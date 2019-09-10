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«Авангард» впервые за семь лет обыграл команду, возглавляемую Олегом Знарком

«Авангард» впервые за семь лет обыграл команду, возглавляемую Олегом Знарком
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Спартак» на домашней арене проиграл «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча закончилась со счётом 2:3 ОТ.

Этот успех стал первым для «ястребов» за семь лет в матчах с командами, которые возглавляет Олег Знарок. В последний раз омичи обыгрывали клуб Олега Валерьевича (это было московское «Динамо») в четвёртой игре финальной серии плей-офф 2012 года. До сегодняшнего дня победная серия наставника во встречах с «Авангардом» насчитывала восемь матчей: «ястребы» проиграли по четыре встречи «Динамо» и СКА.

В первом периоде голов зрители в Москве не увидели. На старте второго игрового отрезка «Авангарду» удался удачный рывок, закончившийся двумя заброшенными шайбами. Голами отметились нападающие «ястребов» Свен Андригетто и Евгений Грачёв, точные броски игроков разделили 20 секунд. Перед перерывом хозяева сократили отставание благодаря шайбе форварда Дениса Кокарева. В середине третьего периода «Спартак» восстановил равновесие в счёте, гол в актив записал Евгений Кулик. Встреча перешла в овертайм, где победу «Авангарду» принёс Тейлор Бек.

«Спартак» отыгрался с 0:2, но проиграл «Авангарду» в овертайме
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