«Спартак» проиграл из-за курьёзного гола. Вратарь закинул шайбу в свои ворота

Хоккейный клуб «Спартак» на домашней арене проиграл «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча закончилась со счётом 2:3 ОТ.



«Спартак» проиграл в овертайме из-за курьёзного гола, записанного на форварда «Авангарда» Тейлора Бека. Вратарь москвичей Павел Хомченко, впервые начавший матч КХЛ в основном составе, не сумел зафиксировать шайбу и закинул её в свои ворота.



В первом периоде зрители в Москве не увидели голов. На старте второго игрового отрезка «Авангарду» удался удачный рывок, закончившийся двумя заброшенными шайбами. Голами отметились нападающие «ястребов» Свен Андригетто и Евгений Грачёв, точные броски игроков разделили 20 секунд. Перед перерывом хозяева сократили отставание благодаря шайбе форварда Дениса Кокарева. В середине третьего периода «Спартак» восстановил равновесие в счёте, гол в актив записал Евгений Кулик. Встреча перешла в овертайм, принёсший удачу «Авангарду».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.