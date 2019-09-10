«Спартак» проиграл четыре из пяти матчей сезона, три — в овертаймах

Хоккейный клуб «Спартак» на домашней арене проиграл «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча закончилась со счётом 2:3 ОТ.
Московский клуб под руководством Олега Знарка проиграл четыре из пяти матчей регулярного чемпионата сезона-2019/20. Три из четырёх поражений были в дополнительное время.
В первом периоде голов зрители в Москве не увидели. На старте второго игрового отрезка «Авангарду» удался удачный рывок, закончившийся двумя заброшенными шайбами. Голами отметились нападающие «ястребов» Свен Андригетто и Евгений Грачёв, точные броски игроков разделили 20 секунд. Перед перерывом хозяева сократили отставание благодаря шайбе форварда Дениса Кокарева. В середине третьего периода «Спартак» восстановил равновесие в счёте, гол в актив записал Евгений Кулик. Встреча перешла в овертайм, принёсший удачу «Авангарду».
- 10 сентября 2019
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