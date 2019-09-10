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Форвард «Спартака» Аркалов получил травму, Кутейкин близок к возвращению

Форвард «Спартака» Аркалов получил травму, Кутейкин близок к возвращению
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок после поражения (2:3 ОТ) в матче с «Авангардом» рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

«У нас сегодня сломался Аркалов, а Кутейкин, думаю, сыграет в следующем матче», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В первом периоде голов зрители в Москве не увидели. На старте второго игрового отрезка «Авангарду» удался удачный рывок, закончившийся двумя заброшенными шайбами. Голами отметились нападающие «ястребов» Свен Андригетто и Евгений Грачёв, точные броски игроков разделили 20 секунд. Перед перерывом хозяева сократили отставание благодаря шайбе форварда Дениса Кокарева. В середине третьего периода «Спартак» восстановил равновесие в счёте, гол в актив записал Евгений Кулик. Встреча перешла в овертайм, где победу «Авангарду» принёс Тейлор Бек.

«Спартак» отыгрался с 0:2, но проиграл «Авангарду» в овертайме
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