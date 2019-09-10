Форвард «Спартака» Аркалов получил травму, Кутейкин близок к возвращению

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок после поражения (2:3 ОТ) в матче с «Авангардом» рассказал о состоянии травмированных игроков команды.
«У нас сегодня сломался Аркалов, а Кутейкин, думаю, сыграет в следующем матче», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
В первом периоде голов зрители в Москве не увидели. На старте второго игрового отрезка «Авангарду» удался удачный рывок, закончившийся двумя заброшенными шайбами. Голами отметились нападающие «ястребов» Свен Андригетто и Евгений Грачёв, точные броски игроков разделили 20 секунд. Перед перерывом хозяева сократили отставание благодаря шайбе форварда Дениса Кокарева. В середине третьего периода «Спартак» восстановил равновесие в счёте, гол в актив записал Евгений Кулик. Встреча перешла в овертайм, где победу «Авангарду» принёс Тейлор Бек.
- 10 сентября 2019
-
22:56
-
22:52
-
22:48
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:40
-
22:37
-
22:32
-
22:29
-
22:27
-
22:12
-
22:08
-
22:02
-
21:57
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:33
-
21:21
-
20:55
-
20:51
-
20:39
-
20:33
-
20:25
-
20:08
-
19:55
-
19:48
-
19:35
-
19:31
-
19:26
-
19:21
-
19:11
-
18:45
-
18:40