Нелепая ошибка вратаря «Спартака» и фанат-коллекционер. Фото победы «Авангарда»

10 сентября в Москве на льду «ЦСКА-Арены» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» уступил «Авангарду». Встреча закончилась со счётом 2:3 ОТ.

В первом периоде голов зрители в Москве не увидели. На старте второго игрового отрезка «Авангарду» удался удачный рывок, закончившийся двумя заброшенными шайбами. Голами отметились нападающие «ястребов» Свен Андригетто и Евгений Грачёв, точные броски игроков разделили 20 секунд. Перед перерывом хозяева сократили отставание благодаря шайбе форварда Дениса Кокарева. В середине третьего периода «Спартак» восстановил равновесие в счёте, гол в актив записал Евгений Кулик. Встреча перешла в овертайм, где победу «Авангарду» принёс Тейлор Бек.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.