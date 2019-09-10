Лехтеря: матч с «Сибирью» был для меня принципиальным, я отыграл там три года

Нападающий СКА Йори Лехтеря подвёл итоги выигранного матча с «Сибирью» (4:2).
«Сегодняшнюю игру я долго ждал, первый официальный домашний матч за СКА. Принципиальности добавляло то, что игра была с «Сибирью», за которую я отыграл три года. Классная атмосфера, поддержка зрителей, всё здорово.
40 минут играли хорошо, а в третьем периоде мы немного заленились. Это хороший урок для нас, надо не забывать, что игра длится 60 минут, особенно против хороших соперников. Сегодня нам преподали урок.
Я думаю, тот факт, что есть три вида площадок, делает этот сезон более интересным. Командам приходится адаптироваться, применять разные подходы, это должно украсить сезон. Для меня переключаться на маленькую площадку проще, я на них пять лет играл», — передаёт слова Лехтеря корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 10 сентября 2019
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