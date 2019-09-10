Форвард «Авангарда» Бек поздравил голкипера «Спартака» с отличным матчем

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек после игры со «Спартаком» (3:2 ОТ) похвалил вратаря соперников Павла Хомченко, пропустившего курьёзный гол в овертайме.



«Думаю, что моему голу предшествовала большая работа. Не скажу, что это был лёгкий гол. Я бы сказал, что он удачный. Мы хорошо провели игру, старались придерживаться своего плана. К счастью, нам удалось одержать победу.



Я слишком много бросаю в большинстве? В предыдущем сезоне это приносило большие плоды, нам необходимо продолжать в том же духе. Будем идти в том же направлении.



Хочу сказать, что голкипер «Спартака» провёл классный матч. Мы всегда много бросаем по воротам и придерживаемся своего стиля игры. Нужно поздравить его, он провёл действительно отличный матч», — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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