С. Зубов — о шайбе Савченко: странно, что такой гол приносит результат

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился мнением о проигрыше (1:2) в матче с ярославским «Локомотивом».



«Коллегу — с победой. Более-менее равная игра длилась до гола. Соперник поймал нас на пересменке и забил. Третий период можно занести нам в актив. Добавили в движении, пытались догнать в счете, моменты были, но не смогли реализовать. Странно, что такой гол приносит результат. Будем готовиться к следующим матчам.



Думаю, сегодня неважно сыграли в большинстве, не могли войти в зону. Соперник играл грамотно, агрессивно. В таких матчах когда каждая шайба на вес золота, надо использовать все свои моменты», — передаёт слова Сергея Зубова корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

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