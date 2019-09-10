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С. Зубов — о шайбе Савченко: странно, что такой гол приносит результат

С. Зубов — о шайбе Савченко: странно, что такой гол приносит результат
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился мнением о проигрыше (1:2) в матче с ярославским «Локомотивом».

«Коллегу — с победой. Более-менее равная игра длилась до гола. Соперник поймал нас на пересменке и забил. Третий период можно занести нам в актив. Добавили в движении, пытались догнать в счете, моменты были, но не смогли реализовать. Странно, что такой гол приносит результат. Будем готовиться к следующим матчам.

Думаю, сегодня неважно сыграли в большинстве, не могли войти в зону. Соперник играл грамотно, агрессивно. В таких матчах когда каждая шайба на вес золота, надо использовать все свои моменты», — передаёт слова Сергея Зубова корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив» впервые победил под руководством Мактавиша, одолев «Сочи»
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