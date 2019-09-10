Пьянов – о голе Бека: сами ничего не поняли, шайба отскочила туда-сюда

Нападающий «Авангарда» Валентин Пьянов подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:2 ОТ).



«3:2 выиграли, нормально всё у нас. Хартли сказал, что гол Бека не увидел? Если честно, сами ничего не поняли. Шайба что-то отскочила туда-сюда, подо льдом как-то залетела. Не обсуждаются же голы, да? 3:2 закончили.



Пропустили сегодня гол в раздевалку, не стоило, наверное, этого делать. Дали сопернику вздохнуть. Нас просили не играть от обороны в третьем периоде, но в некоторых моментах мы скатились и пропустили шайбу.



Разобрали матч с «Северсталью», напихали нам за неё. Сделали выводы и одержали две победы. Даст бог, и дальше так будет. Я уже знал манеру работы Хартли, проходил сборы в том году, и у меня маленько были проблемы. Сейчас всё хорошо, понимаю стратегию игры и подстраиваюсь под тренера. Нужно выполнять задание, ведь хочется играть», — передаёт слова Пьянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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