Кожевников — о приглашении Ларионова в ФХР: такого специалиста найти нелегко

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Игоря Ларионова советником главы штаба сборной России.



«Отличное решение. Игорь Ларионов обладает огромным опытом, он знает не только отечественный и заокеанский хоккей, но и европейский. Такого квалифицированного специалиста найти не так легко. И все мы должны поблагодарить Игоря за такое решение — работать на благо развития нашего любимого вида спорта. Игорь сможет пристально следить за игроками, выступающими как в России, так и за границей. Причем это будет касаться не только игроков для первой сборной, но и для молодежной. Думаю, плоды работы Ларионова мы увидим уже через несколько месяцев на молодёжном чемпионате мира», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Ларионов пришёл в ФХР. Там он точно не будет свадебным генералом Бросил работу агента.