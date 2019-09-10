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Кожевников — о приглашении Ларионова в ФХР: такого специалиста найти нелегко

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кожевников — о приглашении Ларионова в ФХР: такого специалиста найти нелегко
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Игоря Ларионова советником главы штаба сборной России.

«Отличное решение. Игорь Ларионов обладает огромным опытом, он знает не только отечественный и заокеанский хоккей, но и европейский. Такого квалифицированного специалиста найти не так легко. И все мы должны поблагодарить Игоря за такое решение — работать на благо развития нашего любимого вида спорта. Игорь сможет пристально следить за игроками, выступающими как в России, так и за границей. Причем это будет касаться не только игроков для первой сборной, но и для молодежной. Думаю, плоды работы Ларионова мы увидим уже через несколько месяцев на молодёжном чемпионате мира», — сказал Кожевников «Чемпионату».

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