Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.
«Адмирал» одолел «Трактор» — 2:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
10 сентября 2019, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Вихарев (Глазачев, Воронин) – 22:50' (5x5) 2:0 Бакош (Островский) – 31:29' (5x5) 2:1 Седлак (Виртанен) – 33:35' (5x5)
«Локомотив» обыграл «Сочи» — 2:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
10 сентября 2019, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Денисенко (Каюмов) – 32:32' (5x5) 2:0 Савченко (Накладал) – 35:01' (5x5) 2:1 Старков (Точицкий, Алтыбармакян) – 56:26' (5x5)
СКА взял верх над «Сибирью» — 4:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
10 сентября 2019, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Лехтеря (Плотников, Ткачёв) – 31:43' (5x4) 2:0 Ткачёв (Плотников) – 38:07' (4x4) 3:0 Лехтеря (Рундблад, Бывальцев) – 39:24' (5x4) 3:1 Миловзоров (Хабаров, Михайлов) – 47:22' (5x4) 3:2 Михайлов (Руохомаа) – 53:12' (5x5) 4:2 Тихонов (Кетов, Зубарев) – 59:43' (en)
«Спартак» уступил «Авангарду» — 2:3 ОТ.
КХЛ - регулярный чемпионат
10 сентября 2019, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Андригетто (Широков) – 24:52' (5x5) 0:2 Грачёв (Щербак, Кошелев) – 25:12' (5x5) 1:2 Кокарев – 38:51' (5x5) 2:2 Кулик (Талалуев) – 52:00' (5x5) 2:3 Бек – 60:28' (3x3)
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 11 сентября 2019
-
00:15
-
00:00
- 10 сентября 2019
-
23:39
-
23:25
-
23:20
-
23:13
-
23:07
-
23:03
-
23:00
-
22:56
-
22:52
-
22:48
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:40
-
22:37
-
22:32
-
22:29
-
22:27
-
22:12
-
22:08
-
22:02
-
21:57
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:33
-
21:21
-
20:55
-
20:51
-
20:39
-
20:33
-
20:25
-
20:08
Партнерский контент