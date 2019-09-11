Злобин: «Авангард» — хорошая рабочая команда, ничем не удивили

Нападающий «Спартака» Антон Злобин поделился впечатлениями от матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).



«В игре был переломный гол, после которого мы начали играть хорошо. Но немного не хватило.



Ничего особенного перед игрой с „Аванградом“ не делали. Как обычно готовились к игре, смотрели матчи омской команды, их слабые и сильные стороны. Старались играть правильно, по тренерскому заданию. „Авангард“ – хорошая рабочая команда. Они ничем не удивили. Мы знали, что они будут делать, и пытались противопоставить им свою игру.



Хомченко – красавец сегодня, тащил нас в определённых ситуациях. Сезон только начался, впереди ещё много игр и много побед», — передаёт слова Злобина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.



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