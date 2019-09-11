Афиногенов: пока у меня есть силы и пока я востребован, буду выходить на лёд

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов объяснил, как ему удается выступать в КХЛ в возрасте 40 лет.

«Пока у меня есть силы, пока мне интересно играть в хоккей и пока я востребован, буду выходить на лёд. Никто ни от чего не застрахован — это касается любого игрока. Могут вмешаться травмы и другие факторы. Нельзя загадывать, что дальше будет. Можно отыграть ещё 10 лет, а можно через один матч закончить.

Не хочу ли попробовать вернуться в сборную или НХЛ? Думаю, всему своё время (смеется). Сейчас уже нет смысла смотреть в эту сторону.

Не чувствую себя на 40 лет. Мне кажется, в душе я молодой совсем. Надо просто хоккей любить, если занимаешься этим видом спорта. И полностью посвящать себя ему», — приводят слова Афиногенова «Известия».