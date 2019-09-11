Овечкин — спортсмен года в России по верcии журнала GQ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги«Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан спортсменом года в России по версии журнала GQ.

На награду также претендовали: Хабиб Нурмагомедов (MMA), Павел Кулижников (конькобежный спорт), Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина) и Карен Хачанов (теннис).

В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.

Нурмагомедов в 2018 году выиграл титул чемпиона UFC и победил Конора Макгрегора. Кулижников выиграл золото на чемпионате мира в спринтерском многоборье и установил мировой рекорд. Климов стал первым россиянином в истории, выигравшим этап Кубка мира по прыжкам с трамплина. Хачанов стал лучшим теннисистом России, обыграл Новака Джоковича и выиграл Кубок Кремля.