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Кёртис Валк и Владислав Наумов помещены в список травмированных КХЛ

Кёртис Валк и Владислав Наумов помещены в список травмированных КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 10 сентября, в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА защитник «Сибири» Владислав Наумов получил повреждение нижней части тела, сообщается в официальном «твиттере» новосибирского клуба.

«Травма оказалась серьёзной, на восстановление хоккеисту потребуется ориентировочно месяц. Сегодня он возвращается в Новосибирск», — сказано в официальном сообщении.

Также в список травмированных помещён форвард «Барыса» Кёртис Валк. Канадский нападающий получил травму в матче с «Куньлунь Ред Стар» в результате силового приёма Жильбера Брюле. В официальном «твиттере» «Барыса» сообщается, что Валк помещён в список травмированных. Таким образом, форвард пропустит ближайшие матчи команды. Ранее КХЛ дисквалифицирована Брюле на два матча.

КХЛ дисквалифицировала Жильбера Брюле на два матча
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