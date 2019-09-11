Никонцев:«Спартак» мог спокойно выиграть в основное время

Нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:3 ОТ).
«На мой взгляд, с «Авангардом» мы хорошо играли, моментов создали достаточно — могли спокойно выиграть в основное время. Наверное, немного не хватает нам удачи: уже не первый матч в нынешнем чемпионате проигрываем в овертайме. Но ничего страшного — через работу, уверен, всё придёт.
Отсутствие ряда ведущих игроков? Таково тренерское видение Олега Знарка. Значит, он посчитал нужным заменить сразу нескольких игроков. Но я бы не сказал, что это оказало влияние на нашу игру. Болельщики же видели, что мы достойно выглядели в матче с «Авангардом».
Что-то нам пока в этом чемпионате не везёт — пропускаем какие-то нелепые шайбы. Но сезон пока только начался, поэтому есть возможность всё исправить», — цитирует Никонцева News.ru.
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