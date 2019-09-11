«Амур» — «Барыс»: лидер гостей Даррен Диц не примет участия в матче

«Амур» и «Барыс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хабаровске. Встреча состоится сегодня, 11 сентября, начало — в 12:00 мск.
Команды уже встречались в нынешнем сезоне в Нур-Султане. 5 сентября со счётом 3:2 победу одержали подопечные Андрея Скабелки. Повторный матч пропустит ведущий защитник гостей Даррен Диц.
«Амур»:
Лангхамер (Аликин);
Йордан — Витасек, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Кондратьев — Турбин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Васильев— Камалов, Лазарев— Кузнецов— Руденков;
Александров, Язьков— Капитуров— Кацуба.
«Барыс»:
Паскуале (Карлссон)
Сведберг— Маклюков, Пакаринен — Найт — Шевченко
Блэкер — Метальников, Михайлис — Бойд— Хелука
Шалапов — Семёнов, Старченко— Сагадеев — Тэнгрейди
Орехов, Панюков — Шестаков — Петухов.
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