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«Амур» — «Барыс»: лидер гостей Даррен Диц не примет участия в матче

«Амур» — «Барыс»: лидер гостей Даррен Диц не примет участия в матче
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» и «Барыс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хабаровске. Встреча состоится сегодня, 11 сентября, начало — в 12:00 мск.

Команды уже встречались в нынешнем сезоне в Нур-Султане. 5 сентября со счётом 3:2 победу одержали подопечные Андрея Скабелки. Повторный матч пропустит ведущий защитник гостей Даррен Диц.

«Амур»:

Лангхамер (Аликин);
Йордан — Витасек, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Кондратьев — Турбин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Васильев— Камалов, Лазарев— Кузнецов— Руденков;
Александров, Язьков— Капитуров— Кацуба.

«Барыс»:

Паскуале (Карлссон)
Сведберг— Маклюков, Пакаринен — Найт — Шевченко
Блэкер — Метальников, Михайлис — Бойд— Хелука
Шалапов — Семёнов, Старченко— Сагадеев — Тэнгрейди
Орехов, Панюков — Шестаков — Петухов.

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