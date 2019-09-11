Овечкин — о протестах в Москве: с плакатом на Тверскую не пойду

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» и нападающий сборной России Александр Овечкин поделился мнением об акциях протеста и митингах.
«У нас свободная страна. Каждый говорит, что хочет. Но, допустим, я, если что-то захочу сказать, с плакатом на Тверскую не пойду. Представляете, какое это неудобство городу? Нужно всё перекрывать, охранять. Но если люди так считают — это их право.
Сейчас много возможностей. И социальные сети, и всё что угодно. Это раньше, в 1990-е, как достучишься? А сейчас хоть отсюда начинай вести прямой эфир и говори», — цитирует Овечкина «РБК-Спорт».
Летом по Москве прокатилась волна акций протеста, которые начались в столице России после отказа избиркомов регистрировать на осенние выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин призвал принимать участие в митингах.
- 11 сентября 2019
-
10:56
-
10:42
-
10:15
-
10:01
-
09:52
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
04:30
-
03:59
-
01:34
-
01:18
-
00:43
-
00:15
-
00:00
- 10 сентября 2019
-
23:39
-
23:25
-
23:20
-
23:13
-
23:07
-
23:03
-
23:00
-
22:56
-
22:52
-
22:48
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:40
-
22:37
-
22:32
-
22:29
-
22:27
-
22:12
-
22:08