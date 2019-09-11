Овечкин — о протестах в Москве: с плакатом на Тверскую не пойду

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» и нападающий сборной России Александр Овечкин поделился мнением об акциях протеста и митингах.

«У нас свободная страна. Каждый говорит, что хочет. Но, допустим, я, если что-то захочу сказать, с плакатом на Тверскую не пойду. Представляете, какое это неудобство городу? Нужно всё перекрывать, охранять. Но если люди так считают — это их право.

Сейчас много возможностей. И социальные сети, и всё что угодно. Это раньше, в 1990-е, как достучишься? А сейчас хоть отсюда начинай вести прямой эфир и говори», — цитирует Овечкина «РБК-Спорт».

Летом по Москве прокатилась волна акций протеста, которые начались в столице России после отказа избиркомов регистрировать на осенние выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин призвал принимать участие в митингах.