Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Знарок передразнил Хартли во время пресс-конференции

Знарок передразнил Хартли во время пресс-конференции
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок передразнил наставника «Авангарда» Боба Хартли во время пресс-конференции после матче регулярного чемпионата КХЛ, завершившегося победой «ястребов» со счётом 3:2 ОТ.

С самого начала пресс-конференции наставник «Спартака» выражал неудовольствие (предлагал поменяться с Хартли местами, когда все были готовы начать общение с журналистами), а во время речи Хартли не сдержался и показал свой жест.

«У многих наших игроков сейчас травмы, поэтому некоторые играют не свои роли и выполняют другие обязанности. Это хорошо, благодаря этому наши игроки будут становиться лучше.

Прокомментировать гол в овертайме не смогу. Думал, шайба была у вратаря в ловушке, но потом посмотрел на лавку, увидел, что наши игроки радуются, а шайба — в воротах. Я так и не увидел нашу победу», — говорил Хартли в тот момент, когда последовала реакция Знарка.

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Нервы или аллергия на канадцев? Знарок открыто передразнивал Хартли
Тренер «Спартака» устал ждать своего коллегу, а потом был недоволен его «бла-бла-бла».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент