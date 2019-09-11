Знарок передразнил Хартли во время пресс-конференции

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок передразнил наставника «Авангарда» Боба Хартли во время пресс-конференции после матче регулярного чемпионата КХЛ, завершившегося победой «ястребов» со счётом 3:2 ОТ.
С самого начала пресс-конференции наставник «Спартака» выражал неудовольствие (предлагал поменяться с Хартли местами, когда все были готовы начать общение с журналистами), а во время речи Хартли не сдержался и показал свой жест.
«У многих наших игроков сейчас травмы, поэтому некоторые играют не свои роли и выполняют другие обязанности. Это хорошо, благодаря этому наши игроки будут становиться лучше.
Прокомментировать гол в овертайме не смогу. Думал, шайба была у вратаря в ловушке, но потом посмотрел на лавку, увидел, что наши игроки радуются, а шайба — в воротах. Я так и не увидел нашу победу», — говорил Хартли в тот момент, когда последовала реакция Знарка.
Это видео можно посмотреть на «Чемпионате»
- 11 сентября 2019
-
12:21
-
12:00
-
11:48
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
10:56
-
10:42
-
10:15
-
10:01
-
09:52
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
04:30
-
03:59
-
01:34
-
01:18
-
00:43
-
00:15
-
00:00
- 10 сентября 2019
-
23:39
-
23:25
-
23:20
-
23:13
-
23:07
-
23:03
-
23:00
-
22:56
-
22:52
-
22:48
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:40