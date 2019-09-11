Знарок передразнил Хартли во время пресс-конференции

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок передразнил наставника «Авангарда» Боба Хартли во время пресс-конференции после матче регулярного чемпионата КХЛ, завершившегося победой «ястребов» со счётом 3:2 ОТ.

С самого начала пресс-конференции наставник «Спартака» выражал неудовольствие (предлагал поменяться с Хартли местами, когда все были готовы начать общение с журналистами), а во время речи Хартли не сдержался и показал свой жест.

«У многих наших игроков сейчас травмы, поэтому некоторые играют не свои роли и выполняют другие обязанности. Это хорошо, благодаря этому наши игроки будут становиться лучше.



Прокомментировать гол в овертайме не смогу. Думал, шайба была у вратаря в ловушке, но потом посмотрел на лавку, увидел, что наши игроки радуются, а шайба — в воротах. Я так и не увидел нашу победу», — говорил Хартли в тот момент, когда последовала реакция Знарка.

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