Мартынов — о статистике КХЛ: удивлён результату. Думаю, что это ошибка

Нападающий минского «Динамо» Игорь Мартынов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:4), а также поделился мнением о статистике, приведённой Континентальной хоккейной лигой. Белорусский форвард стал самым быстрым игроком недели, развив в одном из моментов матча с московским «Динамо» скорость в 39,6 км/ч.
«Хотелось давно уже выиграть матчи, даже в предыдущих играх нам всё чего-то не хватало. Со «Спартаком» наконец-то отыграли хорошо. Конечно, неприятно пропускать четыре шайбы подряд после двух забитых, но затем смогли показать характер.
Я думаю, что это ошибка. На самом деле такое может быть, люблю играть на скорость, и назад возвращаться нужно на скорости, садиться на защитников. Удивлён такому результат, приятно», — цитирует Мартынова официальный сайт КХЛ.
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