Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мартынов — о статистике КХЛ: удивлён результату. Думаю, что это ошибка

Мартынов — о статистике КХЛ: удивлён результату. Думаю, что это ошибка
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий минского «Динамо» Игорь Мартынов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:4), а также поделился мнением о статистике, приведённой Континентальной хоккейной лигой. Белорусский форвард стал самым быстрым игроком недели, развив в одном из моментов матча с московским «Динамо» скорость в 39,6 км/ч.

«Хотелось давно уже выиграть матчи, даже в предыдущих играх нам всё чего-то не хватало. Со «Спартаком» наконец-то отыграли хорошо. Конечно, неприятно пропускать четыре шайбы подряд после двух забитых, но затем смогли показать характер.

Я думаю, что это ошибка. На самом деле такое может быть, люблю играть на скорость, и назад возвращаться нужно на скорости, садиться на защитников. Удивлён такому результат, приятно», — цитирует Мартынова официальный сайт КХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент