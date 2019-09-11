Березин — об автомате Калашникова: всё обдумали и смогли воплотить идею в жизнь

Пресс-атташе «Ижстали» Сергей Березин рассказал, как в командной раздевалке появился автомат Калашникова.

«Идея давно витала в воздухе. В нашем городе готовятся к 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова. Калашников жил и работал в Ижевске. Все турниры, все спортивные мероприятия сейчас проходят в память о нём и в честь него. Скоро, 10 ноября, будут большие празднования. У нас город оружейников, в честь этой памятной даты в клубе решили вручать автомат лучшему игроку матча из нашей команды.

Идея принадлежит руководству клуба «Ижсталь» и тренерскому штабу. Всё обдумали и смогли воплотить идею в жизнь. Это точная копия настоящего автомата Калашникова, просто как на уроках ОБЖ: без боевой части и без патронов. Так что в какой-то степени, конечно, макет. Но все составляющие настоящего автомата есть! Сейчас он в раздевалке, после матча с «Челметом» его получил наш вратарь Савелий Кононов», — сказал Березин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Плохо будем играть — расстреляют». В «Ижстали» появился автомат Калашникова