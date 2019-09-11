Березин — об автомате Калашникова: всё обдумали и смогли воплотить идею в жизнь

Пресс-атташе «Ижстали» Сергей Березин рассказал, как в командной раздевалке появился автомат Калашникова.
«Идея давно витала в воздухе. В нашем городе готовятся к 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова. Калашников жил и работал в Ижевске. Все турниры, все спортивные мероприятия сейчас проходят в память о нём и в честь него. Скоро, 10 ноября, будут большие празднования. У нас город оружейников, в честь этой памятной даты в клубе решили вручать автомат лучшему игроку матча из нашей команды.
Идея принадлежит руководству клуба «Ижсталь» и тренерскому штабу. Всё обдумали и смогли воплотить идею в жизнь. Это точная копия настоящего автомата Калашникова, просто как на уроках ОБЖ: без боевой части и без патронов. Так что в какой-то степени, конечно, макет. Но все составляющие настоящего автомата есть! Сейчас он в раздевалке, после матча с «Челметом» его получил наш вратарь Савелий Кононов», — сказал Березин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 11 сентября 2019
-
13:55
-
13:29
-
13:15
-
13:05
-
12:59
-
12:45
-
12:21
-
12:00
-
11:48
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
10:56
-
10:42
-
10:15
-
10:01
-
09:52
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
04:30
-
03:59
-
01:34
-
01:18
-
00:43
-
00:15
-
00:00
- 10 сентября 2019
-
23:39
-
23:25
-
23:20
-
23:13
-
23:07
-
23:03
-
23:00
-
22:56