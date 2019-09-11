Генменеджер «Ак Барса»: возьмём шестого иностранца. Хорошего игрока из НХЛ

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о возможных новичках команды в нынешнем сезоне.

«Работа продолжается, она будет весь сезон. Был заказ от главного тренера по игрокам, думаю, мы его выполнили в какой-то мере. В принципе мы хорошо поработали, были хорошие приобретения. Но сейчас у нас пошли травмы – у Глухова, Галимова. Это небольшие травмы, но всё же. Работа продолжается, сезон покажет, как мы поработали летом.

В первую очередь мы смотрим новичков в нападение. У нас пошли травмы, пусть и небольшие. Есть ребята в «Барсе», но нам надо постарше и поопытнее. Рынок в КХЛ скудный, есть Бурдасов, и всё. В перспективе, думаю, мы возьмём шестого иностранца. Думаю, это будет хороший игрок из НХЛ», — цитирует Якубова «Спорт Бизнес Online».