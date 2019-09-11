«Адмирал» — «Трактор»: арбитры отменили гол гостей из-за игры рукой

«Адмирал» обыгрывает «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода хозяева впереди со счётом 1:0. Автором гола стал Юрий Козловский. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Под занавес периода гостям удалось отправить шайбу в ворота Юхо Олкинуоры. Алексей Кручинин вошёл в зону, сместился на правый край и набросил на ворота, а шайба рикошетом от Руслана Карлина влетела в сетку. Но после видеопросмотра арбитр отменил взятие ворот — шайба от руки влетела в сетку.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Команды проводят второй матч во Владивостоке за два дня. Вчера, 10 сентября, хозяева победили со счётом 2:1. После матча главный тренер «Трактора» Петерис Скудра посетовал на слабую игру команды.
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