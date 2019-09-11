Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Адмирал» — «Трактор»: арбитры отменили гол гостей из-за игры рукой

«Адмирал» — «Трактор»: арбитры отменили гол гостей из-за игры рукой
Хоккей / КХЛ 0

«Адмирал» обыгрывает «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода хозяева впереди со счётом 1:0. Автором гола стал Юрий Козловский. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Под занавес периода гостям удалось отправить шайбу в ворота Юхо Олкинуоры. Алексей Кручинин вошёл в зону, сместился на правый край и набросил на ворота, а шайба рикошетом от Руслана Карлина влетела в сетку. Но после видеопросмотра арбитр отменил взятие ворот — шайба от руки влетела в сетку.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Команды проводят второй матч во Владивостоке за два дня. Вчера, 10 сентября, хозяева победили со счётом 2:1. После матча главный тренер «Трактора» Петерис Скудра посетовал на слабую игру команды.

Скудра — о поражении «Трактора»: пас, приём и бросок были на слабом уровне
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент