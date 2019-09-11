Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Амур» потерпел пятое поражение подряд, повторно уступив «Барысу»

«Амур» потерпел пятое поражение подряд, повторно уступив «Барысу»
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» встречался с «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Казахский клуб одержал гостевую победу со счётом 3:1. Команды уже встречались в нынешнем сезоне в Нур-Султане. 5 сентября со счётом 3:2 победу одержали подопечные Андрея Скабелки.

Команды обменялись заброшенными шайбами во втором периоде. Счёт открыл Игорь Руденков, реализовав большинство на 22-й минуте. Спустя пять минут Роман Старченко при игре в большинстве восстановил равновесие. Победу гостям принёс точный бросок Эрика Тангрэди. Американский форвард также отметился заброшенной шайбой при реализации лишнего. Окончательный счёт установил Никита Михайлис.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2019, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Барыс
Нур-Султан
1:0 Руденков – 21:13' (5x4)   1:1 Старченко (Шалапов) – 27:09' (5x4)   1:2 Тангрэди (Старченко, Маклюков) – 55:48' (5x4)   1:3 Михайлис – 59:13' (en)

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

«Амур» — «Барыс»: лидер гостей Даррен Диц не примет участия в матче
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент