«Амур» потерпел пятое поражение подряд, повторно уступив «Барысу»

«Амур» встречался с «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Казахский клуб одержал гостевую победу со счётом 3:1. Команды уже встречались в нынешнем сезоне в Нур-Султане. 5 сентября со счётом 3:2 победу одержали подопечные Андрея Скабелки.

Команды обменялись заброшенными шайбами во втором периоде. Счёт открыл Игорь Руденков, реализовав большинство на 22-й минуте. Спустя пять минут Роман Старченко при игре в большинстве восстановил равновесие. Победу гостям принёс точный бросок Эрика Тангрэди. Американский форвард также отметился заброшенной шайбой при реализации лишнего. Окончательный счёт установил Никита Михайлис.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.