Форвард «Барыса» стал автором гола, даже не бросив по воротам

«Амур» встречался с «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Казахский клуб одержал гостевую победу со счётом 3:1. Команды уже встречались в нынешнем сезоне в Нур-Султане. 5 сентября со счётом 3:2 победу одержали подопечные Андрея Скабелки.
Автором необычного гола стал нападающий «Барыса» Никита Михайлис. При счёте 1:2 главный тренер хозяев Александр Гулявцев заменил вратаря на шестого полевого игрока. Игрокам «Барыса» удалось совершить отбор в середине площадки, после которого Дастин Бойд точной передачей вывел Михайлиса на завершающий бросок, однако произвести его Никите не дали, нарушив на нём правила. По современным правилам хоккея подобное нарушение приводит к фиксации взятия ворот, что и сделали арбитры после небольшого совещания.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Ранее автором похожего гола в нынешнем сезоне стал форвард «Авангарда» Павел Дедунов.
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