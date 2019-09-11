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Форвард «Барыса» стал автором гола, даже не бросив по воротам

Форвард «Барыса» стал автором гола, даже не бросив по воротам
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» встречался с «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Казахский клуб одержал гостевую победу со счётом 3:1. Команды уже встречались в нынешнем сезоне в Нур-Султане. 5 сентября со счётом 3:2 победу одержали подопечные Андрея Скабелки.

Автором необычного гола стал нападающий «Барыса» Никита Михайлис. При счёте 1:2 главный тренер хозяев Александр Гулявцев заменил вратаря на шестого полевого игрока. Игрокам «Барыса» удалось совершить отбор в середине площадки, после которого Дастин Бойд точной передачей вывел Михайлиса на завершающий бросок, однако произвести его Никите не дали, нарушив на нём правила. По современным правилам хоккея подобное нарушение приводит к фиксации взятия ворот, что и сделали арбитры после небольшого совещания.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Ранее автором похожего гола в нынешнем сезоне стал форвард «Авангарда» Павел Дедунов.

Дедунов — о голе: забить, не бросая по воротам, это надо постараться
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