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Ткачёв: чтобы оставаться в хорошей форме, нужно оставить прошлое в прошлом

Ткачёв: чтобы оставаться в хорошей форме, нужно оставить прошлое в прошлом
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв поделился ожиданиями от матча c магнитогорским «Металлургом».

«Нам надо прежде всего самим готовиться, наладить свою игру, свои моменты. Команда соперника будет выходить и играть на сто процентов, у них достаточно мотивации для этого. Нам нужно ни в коем случае не уступить. Как готовимся к сопернику? Как и ко всем командам: разбираем соперника, тренируемся, идут достаточно плотные тренировки и в зале, и на льду.

Мы достаточно активно играем, думаю, этот компонент надо сохранить в домашних матчах. За счёт чего команде удалось перестроиться по сравнению с прошлым сезоном? Я думаю, чтобы сегодня оставаться в хорошей форме, нужно оставить прошлое в прошлом», – цитирует Ткачёва официальный сайт казанского клуба.

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