Ткачёв: чтобы оставаться в хорошей форме, нужно оставить прошлое в прошлом

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв поделился ожиданиями от матча c магнитогорским «Металлургом».
«Нам надо прежде всего самим готовиться, наладить свою игру, свои моменты. Команда соперника будет выходить и играть на сто процентов, у них достаточно мотивации для этого. Нам нужно ни в коем случае не уступить. Как готовимся к сопернику? Как и ко всем командам: разбираем соперника, тренируемся, идут достаточно плотные тренировки и в зале, и на льду.
Мы достаточно активно играем, думаю, этот компонент надо сохранить в домашних матчах. За счёт чего команде удалось перестроиться по сравнению с прошлым сезоном? Я думаю, чтобы сегодня оставаться в хорошей форме, нужно оставить прошлое в прошлом», – цитирует Ткачёва официальный сайт казанского клуба.
- 11 сентября 2019
-
14:35
-
14:20
-
14:15
-
13:55
-
13:29
-
13:15
-
13:05
-
12:59
-
12:45
-
12:21
-
12:00
-
11:48
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
10:56
-
10:42
-
10:15
-
10:01
-
09:52
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
04:30
-
03:59
-
01:34
-
01:18
-
00:43
-
00:15
-
00:00
- 10 сентября 2019
-
23:39
-
23:25
-
23:20
-
23:13
-
23:07