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«Трактор» взял реванш у «Адмирала» во Владивостоке. Косов забил победный гол

«Трактор» взял реванш у «Адмирала» во Владивостоке. Косов забил победный гол
Хоккей / КХЛ 0

«Адмирал» встречался с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Челябинский клуб одержал гостевую победу со счётом 3:1. Команды провели второй матч во Владивостоке за два дня. Вчера, 10 сентября, хозяева победили со счётом 2:1.

В первом периоде хозяева открыли счёт усилиями Юрия Козловского. Под занавес стартового отрезка гостям удалось отправить шайбу в ворота Юхо Олкинуоры. Алексей Кручинин вошёл в зону, сместился на правый край и набросил на ворота, а шайба рикошетом от Руслана Карлина влетела в сетку. Но после видеопросмотра арбитр отменил взятие ворот — шайба была заброшена рукой.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2019, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Козловский (Ломако, Стрельцов) – 06:46' (5x5)   1:1 Седлак (Виртанен, Гика) – 25:46' (5x5)   1:2 Косов – 38:59' (5x5)   1:3 Кручинин – 59:54' (en)

Во втором периоде «Трактору» всё-таки удалось перевернуть ход матча. Сначала Лукаш Седлак восстановил равновесие, а затем Ярослав Косов вывел гостей вперёд, забросив победную шайбу. Окончательный счёт установил Алексей Кручинин, поразив пустые ворота.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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