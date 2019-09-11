«Трактор» взял реванш у «Адмирала» во Владивостоке. Косов забил победный гол

«Адмирал» встречался с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Челябинский клуб одержал гостевую победу со счётом 3:1. Команды провели второй матч во Владивостоке за два дня. Вчера, 10 сентября, хозяева победили со счётом 2:1.

В первом периоде хозяева открыли счёт усилиями Юрия Козловского. Под занавес стартового отрезка гостям удалось отправить шайбу в ворота Юхо Олкинуоры. Алексей Кручинин вошёл в зону, сместился на правый край и набросил на ворота, а шайба рикошетом от Руслана Карлина влетела в сетку. Но после видеопросмотра арбитр отменил взятие ворот — шайба была заброшена рукой.

Во втором периоде «Трактору» всё-таки удалось перевернуть ход матча. Сначала Лукаш Седлак восстановил равновесие, а затем Ярослав Косов вывел гостей вперёд, забросив победную шайбу. Окончательный счёт установил Алексей Кручинин, поразив пустые ворота.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.