Легков — о Кузнецове: за примерное поведение срок не скостят. Не отскочить никак

Олимпийский чемпион Александр Легков ответил на вопрос, реально ли скостить срок дисквалификации российского нападающего Евгения Кузнецова в спортивном арбитраже за примерное поведение.
«Если вина доказана на 100 процентов, то никак не отскочить. Тут не скостишь. Либо ты делал, либо нет. Всё просто. Наверное, Кузнецов не сомневается: что-то было. А вообще я не могу оценивать эту ситуацию как спортсмен, рассуждая о другом спортсмене. За примерное поведение не снизят срок. Я таких случаев не помню. Виноват — значит, виноват. Или наоборот. Тут не бывает что-то среднего. Или белое, или чёрное.
Я никогда не буду критиковать другого спортсмена. Мне легче без этого жить. Смотрю в первую очередь на себя. А то, что происходит с другими — они сами выбирают свою судьбу и решают, что им делать. И если ты нарушаешь правила, это рано или поздно приведёт к плохим последствиям.
Я знаю многих европейских спортсменов, которые не позволяли себе публичные высказывания в адрес россиян. Может, у них были разные мысли на наш счёт. Но они держали нейтралитет. Смотрели на ситуацию со стороны. И это очень круто. Потому что они — не болтуны и пустословы, а большие люди. Они следят за собой, тренируются, хотят побеждать. Я придерживаюсь такой же позиции», — цитирует Легкова «Матч ТВ».
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