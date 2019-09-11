Ягр — о Салаке в «Кладно»: если он не найдёт иных вариантов, будем только рады

Нападающий и владелец клуба чешской экстралиги «Кладно» Яромир Ягр рассказал о том, как относится к приглашению в команду защитника Михала Баринки и голкипера Александра Салака.



«Я надеюсь, что Баринка будет играть у нас весь сезон. Что касается Салака, то его агент спросил нас, может ли он тренироваться с «Кладно». Конечно, он хочет устроиться где-то за границей. Но если в этом он потерпит неудачу, то всё возможно. Мы будем только рады, если он согласится», — приводит слова Ягра isport.cz.



Салак с 2013 года выступал в КХЛ, играя за СКА, «Сибирь» и «Локомотив». Его контракт с ярославской командой истёк 30 апреля, и с тех пор чех находится без клуба.

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