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Светлов: на сегодняшний момент хоккей очень тоненький

Светлов: на сегодняшний момент хоккей очень тоненький
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился впечатлениями от второго подряд матча с челябинским «Трактором» (1:3). В первой игре «моряки» победили со счётом 2:1.

«Сегодня была зеркальная игра. На сегодняшний момент хоккей очень тоненький. Одна-две ошибки определяют, проигрывается игра или выигрывается. Команды хорошо играли, бились. В целом хорошая, напряжённая игра. Самоотдача у обеих команд была запредельная. Но цена ошибки очень высока. Кто поудачливее, тот и выигрывает», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

В первом периоде хозяева открыли счёт усилиями Юрия Козловского. Во втором периоде «Трактору» удалось перевернуть ход матча. Сначала Лукаш Седлак восстановил равновесие, а затем Ярослав Косов вывел гостей вперёд, забросив победную шайбу. Окончательный счёт установил Алексей Кручинин, поразив пустые ворота.

«Трактор» взял реванш у «Адмирала» во Владивостоке. Косов забил победный гол
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