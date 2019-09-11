Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Марнера не устроил контракт на $ 77 млн. Переговоры с «Торонто» зашли в тупик

Марнера не устроил контракт на $ 77 млн. Переговоры с «Торонто» зашли в тупик
Хоккей / НХЛ 0

Североамериканский инсайдер Даррен Дрегер поделился подробностями о ходе переговоров по новому контракту между клубом «Торонто Мэйпл Лифс» и ограниченно свободным агентом Митчеллом Марнером.

По имеющейся информации, «Торонто» предложил Марнеру семилетний контракт на общую сумму в $ 77 млн, но игрока предложение не устроило. Сам Марнер хочет, как сообщалось ранее, подписать «контракт-мост» на сумму около $ 30 млн и сроком на три года. Стороны находятся в тупике.

Для сравнения, в 2016 году нападающий Никита Кучеров подписал «контракт-мост» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» на три года с зарплатой за сезон в $ 4,77 млн.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Марнер набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах при показателе полезности "+22". В плей-офф отметился 4 (2+2) баллами в семи играх.

Лучший бомбардир «Торонто» переходит в клуб из Европы? Не в этой жизни
Ждём слухов о переходе Марнера в КХЛ.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент