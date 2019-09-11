Марнера не устроил контракт на $ 77 млн. Переговоры с «Торонто» зашли в тупик

Североамериканский инсайдер Даррен Дрегер поделился подробностями о ходе переговоров по новому контракту между клубом «Торонто Мэйпл Лифс» и ограниченно свободным агентом Митчеллом Марнером.
По имеющейся информации, «Торонто» предложил Марнеру семилетний контракт на общую сумму в $ 77 млн, но игрока предложение не устроило. Сам Марнер хочет, как сообщалось ранее, подписать «контракт-мост» на сумму около $ 30 млн и сроком на три года. Стороны находятся в тупике.
Для сравнения, в 2016 году нападающий Никита Кучеров подписал «контракт-мост» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» на три года с зарплатой за сезон в $ 4,77 млн.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Марнер набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах при показателе полезности "+22". В плей-офф отметился 4 (2+2) баллами в семи играх.
- 11 сентября 2019
-
19:05
-
18:54
-
18:44
-
18:35
-
18:25
-
18:18
-
18:10
-
17:57
-
17:49
-
17:41
-
17:23
-
17:00
-
16:39
-
16:25
-
16:10
-
16:01
-
15:47
-
15:25
-
15:00
-
14:35
-
14:20
-
14:15
-
13:55
-
13:29
-
13:15
-
13:05
-
12:59
-
12:45
-
12:21
-
12:00
-
11:48
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
10:56