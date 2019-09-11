Марнера не устроил контракт на $ 77 млн. Переговоры с «Торонто» зашли в тупик

Североамериканский инсайдер Даррен Дрегер поделился подробностями о ходе переговоров по новому контракту между клубом «Торонто Мэйпл Лифс» и ограниченно свободным агентом Митчеллом Марнером.



По имеющейся информации, «Торонто» предложил Марнеру семилетний контракт на общую сумму в $ 77 млн, но игрока предложение не устроило. Сам Марнер хочет, как сообщалось ранее, подписать «контракт-мост» на сумму около $ 30 млн и сроком на три года. Стороны находятся в тупике.



Для сравнения, в 2016 году нападающий Никита Кучеров подписал «контракт-мост» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» на три года с зарплатой за сезон в $ 4,77 млн.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Марнер набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах при показателе полезности "+22". В плей-офф отметился 4 (2+2) баллами в семи играх.

Лучший бомбардир «Торонто» переходит в клуб из Европы? Не в этой жизни Ждём слухов о переходе Марнера в КХЛ.