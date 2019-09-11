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Журналист — об автомате в раздевалке: в путинской России вратари стреляют в тебя

Журналист — об автомате в раздевалке: в путинской России вратари стреляют в тебя
Хоккей / ВХЛ 0

Канадский хоккейный журналист Эндрю Задарновски прокомментировал появление автомата Калашникова в раздевалке хоккейного клуба «Ижсталь». Напомним, после последнего матча регулярного чемпионата ВХЛ с «Челметом» (3:2) автомат вручили голкиперу команды Савелию Кононову, отразившему 36 бросков.

«В путинской России вратари стреляют в тебя», — написал журналист в «Твиттере», сопроводив сообщение улыбающимся смайликом.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Ижевский клуб является партнёром «Авангарда» в Высшей хоккейной лиге. По договору о сотрудничестве «Авангард» может делегировать в «Ижсталь» до 10 игроков для повышения их мастерства в ходе выступления в чемпионате ВХЛ.

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