Журналист — об автомате в раздевалке: в путинской России вратари стреляют в тебя

Канадский хоккейный журналист Эндрю Задарновски прокомментировал появление автомата Калашникова в раздевалке хоккейного клуба «Ижсталь». Напомним, после последнего матча регулярного чемпионата ВХЛ с «Челметом» (3:2) автомат вручили голкиперу команды Савелию Кононову, отразившему 36 бросков.



«В путинской России вратари стреляют в тебя», — написал журналист в «Твиттере», сопроводив сообщение улыбающимся смайликом.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Ижевский клуб является партнёром «Авангарда» в Высшей хоккейной лиге. По договору о сотрудничестве «Авангард» может делегировать в «Ижсталь» до 10 игроков для повышения их мастерства в ходе выступления в чемпионате ВХЛ.



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