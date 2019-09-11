Скабелка: «Барыс» и «Амур» бескомпромиссно лупились
Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от выигранного матча с «Амуром» (3:1).
«Хороший матч, мне понравился. Мы понимали мотивацию „Амура“. Мы понимали и свою мотивацию. Сегодня команды вышли и сражались. Достаточно равный хоккей. Нам, наверное, немножко больше повезло в завершении. Конечно, мы рады этой победе. Выезд у нас достаточно тяжёлый. Спасибо ребятам за самоотдачу. И наша команда, и „Амур“ бескомпромиссно лупились», — приводит слова Скабелки «Шайба.kz».
Напомним, команды ранее уже встречались в нынешнем сезоне в Нур-Султане. 5 сентября со счётом 3:2 победу одержали подопечные Андрея Скабелки.
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«Амур» потерпел пятое поражение подряд, повторно уступив «Барысу»
- 11 сентября 2019
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