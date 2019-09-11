«Торпедо» — ЦСКА: Жафяров попал под силовой приём, но забил в девятку

Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров отметился заброшенной шайбой во втором периоде матча с московским ЦСКА. Форвард поразил девятку ворот Ильи Сорокина, хотя в момент броска попал под силовой приём соперника.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Варфоломеев — Шрёдер — Жафяров;

Геноуэй — Мишарин, Хауден — Белевич — Шенфельд;

Волченков — Аляев, Ураков — Ильин — Бочаров;

Зборовский, Смолин — Щехура — Гончарук.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Романов — Нестеров, Телегин — Карнаухов — Слепышев;

Чмыхов, Калинин — Андронов — Толчинский.