«Торпедо» — ЦСКА: Жафяров попал под силовой приём, но забил в девятку
Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров отметился заброшенной шайбой во втором периоде матча с московским ЦСКА. Форвард поразил девятку ворот Ильи Сорокина, хотя в момент броска попал под силовой приём соперника.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Торпедо»:
Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Варфоломеев — Шрёдер — Жафяров;
Геноуэй — Мишарин, Хауден — Белевич — Шенфельд;
Волченков — Аляев, Ураков — Ильин — Бочаров;
Зборовский, Смолин — Щехура — Гончарук.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Романов — Нестеров, Телегин — Карнаухов — Слепышев;
Чмыхов, Калинин — Андронов — Толчинский.
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