Овечкин: работать кассиром было непросто, сначала нервничал

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о рекламном дне, проведённому в поддержку хлопьев Ovi O's, названных в честь российского нападающего. Напомним, часть вырученной прибыли будет направлена на благотворительные цели.
«Считаю это классной идеей. Думаю, всё получится, а нам удастся помочь множеству детей. Даже представить не мог, что в мою честь назовут хлопья. Но сейчас это реальность, мы помогаем детям и делаем хорошее дело.
Работать кассиром было непросто. Первые пару раз нервничал», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.
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