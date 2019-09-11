«Металлург» проиграл второй матч с Воробьёвым, уступив «Нефтехимику»
Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке обыграл«Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:0. «Металлург» проводил второй матч под руководством вернувшегося в клуб Ильи Воробьёва и потерпел второе поражение.
Счёт был открыт уже на четвёртой минуте — точным броском отметился канадский нападающий «Нефтехимика» Зак Митчелл. Почти 40 следующих минут прошли без заброшенных шайб. На 42-й минуте защитник нижнекамцев Тимур Хафизов упрочил преимущество хозяев. Точку во встрече поставил нападающий хозяев Павел Порядин. Сухой матч на счету голкипера «Нефтехимика» Александра Шарыченкова.
КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2019, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Митчелл (Уайт, Рясенский) – 03:15' (5x5) 2:0 Хафизов (Авцин, Бикмуллин) – 41:33' (5x5) 3:0 Порядин (Хафизов) – 55:00' (5x5)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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