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«Металлург» проиграл второй матч с Воробьёвым, уступив «Нефтехимику»

«Металлург» проиграл второй матч с Воробьёвым, уступив «Нефтехимику»
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке обыграл«Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:0. «Металлург» проводил второй матч под руководством вернувшегося в клуб Ильи Воробьёва и потерпел второе поражение.

Счёт был открыт уже на четвёртой минуте — точным броском отметился канадский нападающий «Нефтехимика» Зак Митчелл. Почти 40 следующих минут прошли без заброшенных шайб. На 42-й минуте защитник нижнекамцев Тимур Хафизов упрочил преимущество хозяев. Точку во встрече поставил нападающий хозяев Павел Порядин. Сухой матч на счету голкипера «Нефтехимика» Александра Шарыченкова.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2019, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Митчелл (Уайт, Рясенский) – 03:15' (5x5)   2:0 Хафизов (Авцин, Бикмуллин) – 41:33' (5x5)   3:0 Порядин (Хафизов) – 55:00' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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