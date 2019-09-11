«Металлург» проиграл второй матч с Воробьёвым, уступив «Нефтехимику»

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке обыграл«Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:0. «Металлург» проводил второй матч под руководством вернувшегося в клуб Ильи Воробьёва и потерпел второе поражение.



Счёт был открыт уже на четвёртой минуте — точным броском отметился канадский нападающий «Нефтехимика» Зак Митчелл. Почти 40 следующих минут прошли без заброшенных шайб. На 42-й минуте защитник нижнекамцев Тимур Хафизов упрочил преимущество хозяев. Точку во встрече поставил нападающий хозяев Павел Порядин. Сухой матч на счету голкипера «Нефтехимика» Александра Шарыченкова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.