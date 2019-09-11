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«Торпедо» победило ЦСКА, забив за три секунды до окончания овертайма

«Торпедо» победило ЦСКА, забив за три секунды до окончания овертайма
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» на домашней арене обыграло московский ЦСКА во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, матч закончился в овертайме со счётом 2:1.

Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на 15-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко. На 28-й минуте нижегородский коллектив восстановил равновесие благодаря удачному броску форварда Дамира Жафярова. Оставшееся основное время прошло без заброшенных шайб, встреча перешла в овертайм. Дополнительное время близилось к концу, но за три секунды до сирены победу «Торпедо» принёс форвард Станислав Бочаров.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2019, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 1
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Григоренко (Капризов) – 14:33' (5x4)   1:1 Жафяров (Варфоломеев) – 27:57' (5x5)   2:1 Бочаров (Аляев) – 64:57' (3x3)
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