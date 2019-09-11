«Торпедо» победило ЦСКА, забив за три секунды до окончания овертайма

Нижегородское «Торпедо» на домашней арене обыграло московский ЦСКА во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, матч закончился в овертайме со счётом 2:1.



Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на 15-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко. На 28-й минуте нижегородский коллектив восстановил равновесие благодаря удачному броску форварда Дамира Жафярова. Оставшееся основное время прошло без заброшенных шайб, встреча перешла в овертайм. Дополнительное время близилось к концу, но за три секунды до сирены победу «Торпедо» принёс форвард Станислав Бочаров.