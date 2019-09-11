Порядин забросил пять шайб в пяти матчах. За прошлый сезон он забил 7 раз

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке обыграл«Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:0.



В составе «Нефтехимика» заброшенной шайбой отметился нападающий Павел Порядин. В активе 23-летнего форварда теперь пять голов в пяти матчах. За 39 встреч прошлого сезона Порядин забросил лишь семь шайб.



Счёт был открыт уже на четвёртой минуте — точным броском отметился канадский нападающий «Нефтехимика» Зак Митчелл. Почти 40 следующих минут прошли без заброшенных шайб. На 42-й минуте защитник нижнекамцев Тимур Хафизов упрочил преимущество хозяев. Точку во встрече поставил Порядин. На счету голкипера «Нефтехимика» Александра Шарыченкова сухой матч.

«Металлург» проиграл второй матч с Воробьёвым, уступив «Нефтехимику»