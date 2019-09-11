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Буцаев: довольны игрой, всё-таки принимали одного из лидеров

Буцаев: довольны игрой, всё-таки принимали одного из лидеров
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с магнитогорским «Металлургом» (3:0). Тренер высоко оценил игру подопечных.

«Ребят и болельщиков — с победой! Мы довольны тем, как сегодня команда провела матч. Всё-таки принимали одного из лидеров. Серьёзным образом настраивались на игру. Мы знали что и от кого ждать. Ребята сегодня играли единой командой, и это порадовало. В тяжёлые моменты вратарь выручил нас. У соперника были хорошие моменты. Дисциплинированная игра. И в меньшинстве мы сыграли хорошо, не позволили сопернику серьёзно что-то cделать. Всё это вместе и вылилось в победу», — приводит слова специалиста официальный сайт нижнекамского коллектива.

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