«Калгари» подписал Майка Стоуна. Месяц назад клуб выкупил его контракт

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» подписал контракт с защитником Майком Стоуном, информирует официальный сайт команды. 29-летний защитник поставил подпись под однолетним контрактом, зарплата за сезон составит $ 700 тыс.
Чуть больше месяца назад «Калгари» расстался со Стоуном, расторгнув с ним контракт через драфт отказов. Контракт Стоуна с годовой зарплатой $ 3,5 млн должен был истечь следующим летом.
29-летний канадский защитник в прошедшем регулярном чемпионате провёл только 14 матчей из-за обнаруженного тромба. Стоуну удалось отметиться пятью результативными передачами при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 16 минут за матч.
По итогам регулярного чемпионата «Калгари» вышел в плей-офф, заняв первое место в Западной конференции, однако в первом раунде «огоньки» проиграли «Колорадо» со счётом 1:4.
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