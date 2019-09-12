Рылов: пожелали Хомченко быстрее забыть ошибку в матче с «Авангардом»

Защитник «Спартака» Яков Рылов поддержал голкипера Павла Хомченко после ошибки в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:3 ОТ).

«Какие эмоции от матча с «Авангардом»? Важно, что показали характер. Это самое главное. Думаю, эта игра с «Авангардом» поможет нам выбраться из той ситуации, в которой сейчас находимся.

Как команда поддержала в раздевалке Хомченко? Сказали ему, чтобы не расстраивался. Жизнь продолжается. Все ошибаются. Он ещё молодой. У него всё впереди. Так что пожелали ему быстрее забыть эту ошибку и двигаться дальше.

Ошибка Беспалова в Риге? Ничего страшного. Всё бывает в этой жизни. Тем более сейчас только начало сезона. Главное, чтобы в плей-офф такого не было. У нас всех, а не только у вратарей», — приводят слова Рылова «Известия».