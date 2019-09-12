Глава совета директоров КХЛ Тимченко — второй в рейтинге богатейших россиян

Председатель совета директоров КХЛ и СКА миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян, сообщает редакция Forbes со ссылкой на данные счётчика Forbes Real Time, отражающего богатство миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.

Состояние Тимченко оценивается в $ 22,1 млрд. Он уступает только партнёру по «Новатэку» и «Сибуру» Леониду Михельсону (26,2 млрд). «Новатэк» – спонсор РФС.

Третье место занимает совладелец «Лукойла» и футбольного «Спартака» Вагит Алекперов (21,2 млрд). В топ-5 также входят экс-глава всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта Владимир Лисин (20,8 млрд) и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (20,4 млрд).

На минувшем совете директоров КХЛ Тимченко был единогласно переизбран председателем организации.