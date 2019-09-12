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Потерпит ли «Автомобилист» в Уфе первое поражение в сезоне?

Потерпит ли «Автомобилист» в Уфе первое поражение в сезоне?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 12 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся пять матчей регулярного чемпионата. Перед очередным игровым днём только в активе «Автомобилиста» нет поражений.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Салават Юлаев» — «Автомобилист»;
— «Динамо» Мн — «Сибирь»;
— «Локомотив» — «Динамо» М;
— «Витязь — «Сочи»;
— «Спартак» — «Динамо» Р.

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

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