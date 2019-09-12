Болельщик «Вашингтона» принёс на тренировку Овечкина попугая
Болельщик «Вашингтон Кэпиталз» Джон Хоуз принёс на тренировку любимой команды 16-летнего попугая Кэлли. Хоуз стоял на улице рядом с тренировочном катком «Кэпиталз», чтобы попугай мог встретиться со своими любимым хоккеистом Евгением Кузнецовым.
Однако Кузнецов пределы катка не покидал, поэтому Хоуз познакомил попугая с Александром Овечкиным. Когда капитан «Вашингтона» вышел из здания и направился к своей машине, болельщик окрикнул хоккеиста: «Эй, Ови, с нами тут большой поклонник».
В этот момент попугай издал крик, который, как сообщают очевидцы, остановил Овечкина как вкопанного. Российский форвард подошёл к болельщику с попугаем, посадил птицу на руку и сделал пару фотографий.
Видео можно посмотреть в "Твиттере".
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