Локтионов — о неудачах: предсезонка была нормальная. Даже не знаю, на что валить

Форвард магнитогорского «Металлурга» Андрей Локтионов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (0:3).
«Проиграли матч 0:3, особо выделить нечего. Нужно добавлять во всех компонентах и играть с первых минут. Воробьёв сказал, что проблемы с физикой? Не знаю, лучше тренера спросить. Не могу сказать почему. Чего-то не хватает, наверное. Предсезонка была нормальная, не знаю даже, на что валить.
Хотя не надо ни на что валить, нужно просто пережить эту чёрную полосу, переломить эту ситуацию, переработать и выходить с новыми мыслями, новым настроем. Нам нужно больше забивать, чтобы гора с плеч упала. Сейчас мы постоянно отыгрываемся. Нам нужно брать игру в свои руки с самого начала и вести по счёту», — цитирует Локтионова «Спорт Бизнес Online».
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